سر تواجد حسن شاكوش وعمر كمال بـ نقابة المهن الموسيقية

وصل منذ قليل كل من المطرب حسن شاكوش وعمر كمال إلى مقر نقابة المهن الموسيقية لإجراء اختبارات الأصوات الجديدة في نقابة المهن الموسيقية، كي يحصل على موافقة اللجنة لانضمامه للنقابة.
و تقدم شاكوش في وقت سابق للاختبارات ولكن لم تُعلن نتيجة اختباره، وتم تجميدها نظرًا للمخالفات التي يرتكبها مثل كلمات أغانيه التي اعترضت عليها النقابة وعلى رأسها النقيب هاني شاكر، وانتقدها، كأعتراضه على كلمات أغنية "بنت الجيران".
عودة حسن شاكوش مرة اخرى لاختبارات النقابة يؤكد التزامه بالقانون، بعدما حاول خلال الأيام الماضية هو وعدد من مُطربي المهرجانات كسر القانون العام للنقابة والعمل خارج الإطار ولكن لم يستطيعوا إقامة حفلات أو إحياء أفراح داخل مصر، ولجأوا للعمل في البلدان العربية.
و تعمل النقابة وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصل على تصريح سنوي - منتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، حسب تصريحات وكيل أول نقابة المهن الموسيقية حمادة أبو اليزيد.
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