صورة نادرة.. شاهد| عبير صبري بـ سن الـ 19 عاما

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة قديمة له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت عبير صبرى في الصورة بسن صغير وملامح صغيرة، وعلقت على الصورة قائلة: "وأنا عمري ١٩، فين الايام الحلوه دي".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة عبير صبرى، وجاءت التعلقات كالتالي: "انت من يومك وانت قمر" _ "الصورة دي جميله اوووى" _ "جميلة من يومك".

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.