منهم شارع حيفا وبين بحرين.. تفاصيل 5 أفلام عربية في مهرجان كالجاري بكندا

تشارك MAD Solutions بخمسة أفلام من توزيعها ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا (23- 25 أكتوبر)، والأفلام هي شارع حيفا لـمهند حيال، بين بحرين لـأنس طلبة، من السماء لـوسام شرف، وزي عود الكبريت لـحسين الإمام، والوثائقي الحصاد الذهبي لـعلياء يونس.



ومن المقرر إقامة عروض المهرجان عبر الإنترنت ولذلك لظروف تفشي مرض كورونا، إلى جانب إقامة عروض قليلة في دور العرض، وسيكون منها فيلم زي عود الكبريت، الذي سيعرض عبر الإنترنت وفي دار عرض Globe Cinema.



شارع حيفا:



أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.



شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر،أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركة Wide Management التوزيع عالميًا، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

بين بحرين:

تبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.



الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.



الحصاد الذهبي:



الحصاد الذهبي من تأليف وإخراج علياء يونس، ويروي قصة حب عتيقة امتدت لستة آلاف سنة بين شعوب البحر المتوسط وزيت الزيتون، تحاول المخرجة علياء يونس في رحلتها فهم العلاقة بين تلك الثمرة وأبطال الحكاية ومن بينهم والدها المفتون بالزيتون، رحلة الطعام والمحبة والأسى تأخذ المخرجة إلى أماكن غير متوقعة مع مجموعة واسعة من الأشخاص المختلفين الذين يشاركون في فك شفرة هذه الحكاية. تتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.



من السماء:



شهد عرضه الأول ضمن قسم جمعية الأفلام المستقلة للتوزيع (ACID) في مهرجان كان السينمائي، وشارك مؤخرًا في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم حول سمير، مقاتل الميليشيات السابق الذي كان يُعتقد أنه ميت ويعود بعد غياب 20 عامًا إلى حياة عُمر أخيه الصغير الذي يعمل كحارس شخصي في بيروت، ووسط أحداث درامية وكوميدية، يواجه سمير تغيرات جذرية في بلدٍ لم يعد يتذكره.



فيلم من السماء من بطولة رائد ياسين، سعيد سرحان، يمنى مروان، رودريغ سليمان وجورج ميلكي، وقام بكتابة السيناريو ماريت ديزير بالتعاون مع مخرج الفيلم وسام شرف، وهو إنتاج لبناني فرنسي مشترك من خلال شركتي né à Beyrouth Films وAurora Films، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.

زي عود الكبريت:

زي عود الكبريت هو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية. تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد.

ويشارك في بطولة الفيلم بالإضافة إلى حسين الإمام، النجمة القديرة سحر رامي، خالد محروس، زكريا عامر والمطربة راندا السبكي. وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم.