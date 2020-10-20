هايدي موسى في حوار لـ دوت الخليج: مسلسل طلقتك نفسي من واقع المجتمع.. والبطولة الجماعية أثبتت نجاحها

تجربة جديدة تعيشها الفنانة هايدي موسي من خلال تجربة مسلسل "طلقتك نفسي" الذي من المقرر أن يبدأ اليوم أولي حلقاته، هايدي تحدثت في حوارها لصدي البلد عن كواليس التصوير كما تطرقت في حوارها عن أسباب قبولها للعمل.

قالت الفنانة هايدي موسي أنها سعيدة بخوضها تجرية مسلسل " طلقتك نفسي " المقرر عرضه الفترة القادمة.

تابعت هايدي لـ "دوت الخليج": "مسلسل "طلقتك نفسي" من واقع مجتمع وقصص حقيقية وليس من خيال المؤلف".

وأضافت: لم أقلق من مناقشة هذا الموضوع خاصة أن حالات الطلاق انتشرت مؤخرا بشكل كبير .



كماعبّرت الفنانة هايدي موسى عن سعادتها بعرض مسلسل "طلقتك نفسي" خارج الموسم الرمضاني. أضافت : "أشعر بحالة من التفاؤل بسبب هذه الخطوة، والتي أعتبرها نقلة في حياتي الفنية".

تابعت :عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني لصالح العمل فأنا أؤيد هذه الفكرة، لأنها استطاعت أن تحقق نجاحا جماهيريًا.

كما عربت الفنانة هايدي موسى، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "طلقتك نفسي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشة التليفزيون. وأضافت لـ"دوت الخليج":إنني سعيدة لعرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني لأسباب عديدة أبرزها أن المسلسل سيحصل على حقه في المشاهدة إضافة إلى أن هناك عدد كبير من الأعمال الدرامية تعرض في تلك الفترة ". وتابعت :"مسلسل " طلقتك نفسي " مسلسل اجتماعي يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية المهمة ومناسب عرضه في هذا التوقيت".