نشرة الفن.. الموسيقيين تصفع حمو بيكا وتجامل حسن شاكوش.. ميس حمدان تَخصُص حذف فيديوهات

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

الإنجاب وحده يكفي.. ماجي بوغصن تعلق على جريمة نهر دجلة

علقت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن على قيام سيدة عراقية على قتل أطفالها بإلقائهم من أعلى كوبري على نهر دجلة.





بسبب مقطع فيديو.. لورديانة تتصدر محرك البحث جوجل

تصدرت الراقصة لورديانة محرك البحث جوجل بعد أن نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز تجميل على أغنية "اخواتي" وهو الفيديو الذي أثار جدلا على السوشيال ميديا.



حرص الإعلامي أحمد يونس علي طلب الاعتذار للشاب الذي تحدث بطريقة سخرية علي مذيعين القرآن الكريم .

نشرت رانيا محمود ياسين فيديو جديد، بصوت محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حذفت الفنانة ميس حمدان، الفيديو الذى نشرته أمس الاثنين عبر حسابها على إنستجرام، بعد الهجوم الحاد عليها وظهرت بعد أن قامت بتركيب وجهها على مجموعة من الفيديوهات الجريئة.