منى السابر تشكو مجدداً من جحود ابنتها حلا الترك وتهدد بكشف المستور ..فيديو

منى السابر تشكو مجددا من جحود ابنتها حلا الترك وتهدد بكشف المستور وتفاصيل قد تتسبب "بزلزال" وفق تعبيرها وذلك في معرض ردها على الإنتقادات الأخيرة التي تعرضت لها عقب نشرها تدوينة مع صورة ابنتها ألمحت فيها الى عقوق الأخيرة بحقها، وكشفت منى السابر في احدث فيديو لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأنها لا تستطيع التواصل مع ابنتها حلا الترك بشكل مباشر لذلك إرتأت توجيه رسالة لها عبر انستغرام.

منى السابر تشكو من عدم تواصل ابنتها معها

والدة حلا الترك، منى السابر، أثارت الجدل مجدداً بأحدث ظهور لها في مقطع فيديو نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعمدت الرد فيه على منتقديها الذين وجهوا لها اللوم الكبير والعتب على خلفية نشرها رسالة لإبنتها الفنانة حلا الترك عبر حسابها الرسمي على انستغرام ألمحت فيها الى عقوق ابنتها، واعتبر الجمهور بأنه من غير اللائق الحديث عن الخلافات الشخصية العائلية علناً بهذه الطريقة، واتهموا منى السابر بأنها تحاول استعطاف الجمهور والمتابعين.

منى السابر نفت كلياً محاولتها استعطاف الجمهور برسالتها لإبنتها، وعبّرت عن شكواها بعدم استطاعتها التواصل او التحدث مع ابنتها حلا الترك بشكل مباشر، ما اضطرها الى توجيه رسالة للأخيرة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

والدة حلا الترك أكدت في الفيديو بأنه لها الحرية التامة في إيصال أي رسالة لإبنتها طالما بأنها لا تضر او تؤذي أحدا قائلة :"بالنهاية انا أم، يعني ما يضرني ولا واحد بالمية من الكلام الذي يقال، ولي حرية التعبير عما اشعر به طالما ما أضر أحد، والبنت دوت الخليج بنتي وانا اوصلها الكلام بالطريقة التي تعجبني".

منى السابر صدمت الجميع بتهديدها عن كشف أمور مستورة لاحقاً قائلة "في مواضيع اكبر من كده ممكن تسوي زلزال، بس انا قاعدة انتظر اشوف شنو اخر هذه العاصفة".

الأزمة الأخيرة بين منى السابر وحلا الترك

تعليق منى السابر وظهورها الأخير في الفيديو جاء بعدما تلقت الإنتقادات الكثيرة عقب نشرها صورة لها مؤخرا مع ابنتها حلا الترك في مرحلة طفولتها وأرفقتها بآية قرآنية التي تحث الأبناء على العلاقة الجيدة مع والديهم وكتبت: ((وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيراً))، الأمر الذي اعتبره الجمهور بأنه تلمحيات منها بعقوق ابنتها حلا الترك اتجاهها.

في المقابل، تجاهلت حلا الترك التعليق على تدوينة والدتها في إشارة منها مقاطعتها لها بشكل تام، وبدا انشغال حلا الترك فقط بإستعراض أحدث اطلالاتها الجمالية على انستغرام حيث نشرت في الساعات الماضية أحدث نيو لوك شعر لها.

وكانت منى السابر، طليقة محمد الترك، اشتكت أكثر من مرة هذا العام من عدم تواصل ابنتها معها وتجاهلها لها بعدما انتقلت حلا الترك للعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته دنيا بطمة.