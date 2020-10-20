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ابو الزيك يكتب : جزيرة القرنبيط
بعد إذنكم هعتبر نفسي مش فاهم حاجة ومعنديش أي ثقافة سياسية أو إعلامية أو حتى أعرف الفرق بين الملوخية والقلقاس ، وعايز من حضراتكم تقولولي إيه معنى إن أخبار مصر والرئيس السيسي تحتل دائما صدارة الأخبار في قناة الحظيرة القطرية ( الجزيرة سابقا ) ده غير إن معظم برامجها المشبوهة معندهاش غير نقد مصر ورئيس مصر ؟؟؟
هل لأنهم بيحبوا مصر أكتر من المصريين ؟ ولا قلبهم على مصر أكتر من المصريين ؟ ولا يكونوا مطلعين على خفايا الأمور ويعرفوا عن مصر ورئيسها أكتر مما يعرف المصريين ؟
نفسي أي إنسان يقولي هو ليه القناة دي دايما تأثيرها ع الناس شبه تأثير ( الكرنب والقرنبيط ) لازم بعد أكلهم تشم ريحة منيلة بستين نيلة ..
وهو ليه مينفعش ألاقي فيها خبر واحد عن الشأن القطري أو حتى نص خبر يعرفنا ليه الإدارة القطرية ( ده لو عندها إدارة أصلا ) عمرها ما إتكلمت عن مشاكل العمال أو علاقتها بإسرائيل أو تمويلها المستمر لكل ماهو شاذ وارهابي في العالم ؟
ولا هما معتقدين إن أخبار قطر كلها ( سيمون فيميه وكاڤيار ) ؟
يا حضرات المحترمين والمحترمات لو حد عنده إجابة يجاوبني ولو إجابته عجبتني وكانت مقنعة له عندي عزومة محترمة على أجود أنواع الباذنجان ..
ربنا يجعل كلامنا سبب مغص ليهم
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