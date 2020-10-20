دائما يستحق الذهاب.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة ايمي سالم جمهورها صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ايمي سالم بإطلالة جذابة، وهي ترتدي سترة انيقة باللون الاسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وكتبت ايمي سالم معلقة على صورتها قائلة: "أنت لا تعرف أبدا ما هو قاب قوسين أو أدنى. يمكن أن يكون كل شيء ... أو يمكن أن يكون لا شيء. تستمر في وضع قدم أمام الأخرى ، ثم ذات يوم تنظر إلى الوراء وتسلق جبلًا. دائما يستحق الذهاب"‏‏‏



وخاضت إيمي سالم، سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين. يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" عبر إحدى القنوات الفضائية.

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