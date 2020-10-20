مصطفى شعبان يقرر الانتقام ممن ظلموه.. عرض أيوب على MBC مصر 2

في دراما إنسانية تمس شريحة من المواطنين الذين يعيشون في العشوائيات ويعانون ظروف حياتية صعبة يتعرضون خلالها لمختلف أنواع الاستغلال، تبدأ قناة MBC مصر 2 عرض الدراما الاجتماعية "أيوب" يوميًا بداية من غدًا في تمام الثامنة مساءً.

تدور أحداث المسلسل حول "أيوب"، وهو شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه يتمتع بالذكاء ويعشق القراءة والاطلاع، ويساعده على ذلك عمله في أكثر من مهنة منها موظف في أحد المصارف، كما يجد وقتًا كافيًا للقراءة من خلال عمله في مكتبة.

ويقع الرجل ضحية لأحد أصدقائه وهو محامي انتهازي "دياب"، كان يسعى للارتباط بشقيقته "آيتن عامر"، فيتآمر عليه ويدخله السجن بالتعاون مع أحد كبار التجار في الحي "محمد لطفي"، بسبب الديون المتراكمة، وهو ما يجعل والدته تصاب بصدمة تعرضها لنكسة صحية تتسبب بوفاتها.

كل ذلك يدفع أيوب لتغيير نظرته إلى عدة أمور، خصوصًا عندما يُصدم بتصرف زوجته "مريهان حسين"، ويصبح همه الوحيد عند الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته، وذلك بمساعدة رجل أعمال تعرف إليه في السجن "زكي فطين عبد الوهاب.

ويشارك في بطولة المُسلسل أيضا هنا الزاهد وسلوى عثمان، وهو من كتابة محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

يُعرض مُسلسل "أيوب" على " MBCمصر2" الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.