صبري فواز ونجوم المجتمع فى افتتاح معرض الفنانة رانيا الحكيم

افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض فن تشكيلي بعنوان "ظل الفراشة" للفنان التشكيلية رانيا الحكيم وذالك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك. حضر المعرض نخبة كبيرة من نجوم المجتمع والفنانين التشكيلين والمهتمين بالفن التشكيلي والنجم صبري فواز والدكتور مصطفى الرزاز ومن الفنانين التشكيلين سوزان سعد ونعمت الديواني ونادية ذكي وراندا اسماعيل وجيداء زكريا وسوزي عرفة ومشيرة الازهري وشهيرة مرسي وامل الباشا وغيرهم من الحضور. وضم المعرض حوالي 35 لوحة فنية.

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