احتفالا بعيد ميلادها.. وصلة رقص لـ سمية الخشاب على أغنية المطرب "المتحرش".. فيديو

احتفلت الفنانة سمية الخشاب بعيد ميلادها ونشرت فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .

وعلقت سمية الخشاب على الفيديو قائلة: " Happy birthday to me feeling grateful, blessed and happy، ٢٠/١٠/٢٠٢٠ يوم مميز أنا ممتنه وفخورة بكل سنة مرت عليا وعايزة اشكركم على كل رسايلكم ومعايدتكم الحلوه وحبكم يا احلى جمهور فالدنيا".

وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو وهى ترقص على اغنية الفنان سعد لمجرد " الجمال عدى الكلام ".

