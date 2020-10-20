احتفالا بعيد ميلادها.. وصلة رقص لـ سمية الخشاب على أغنية المطرب "المتحرش".. فيديو

احتفلت الفنانة سمية الخشاب بعيد ميلادها ونشرت فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .

وعلقت سمية الخشاب على الفيديو قائلة: " Happy birthday to me feeling grateful, blessed and happy، ٢٠/١٠/٢٠٢٠ يوم مميز أنا ممتنه وفخورة بكل سنة مرت عليا وعايزة اشكركم على كل رسايلكم ومعايدتكم الحلوه وحبكم يا احلى جمهور فالدنيا".

وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو وهى ترقص على اغنية الفنان سعد لمجرد " الجمال عدى الكلام ".

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تحتفل اليوم الفنانة سمية الخشاب، بعيد ميلادها الـ 44، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

وتعيش حاليا سمية الخشاب، حالة من الاستقرار الفنى بعد أزمتها الأخيرة بعد زواجها وطلاقها من المطرب أحمد سعد، والتى كانت حديث الرأى العام خاصة أنها تعرضت إلى العديد من المصاعب.

وقالت الفنانة سمية الخشاب، إن سبب طلاقها من الفنان أحمد سعد هو محاولة قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: "أحمد سعد كان عنده ظروف مينفعش أقولها وكان بيخرج عن وعيه وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب ومرفعتش عليه قضية ولا وسجنته سبع سنين".