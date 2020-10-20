أحمد السقا يستعرض مهارته في ركوب الخيل.. شاهد

شارك الفنان أ حمد السقا جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر أحمد السقا وهو يركب على ظهر حصانه الخاص ويقفز من أعلى الحواجز، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا"، وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل "نسل الأغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.



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