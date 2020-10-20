سولاف فواخرجي تتغزل في لبنان.. ست العرايس حتى لو عيونها بالحزن مكحلا

نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي صورة جديدة لها علي البحر من لبنان وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وجهت الفنانة سولاف فواخرجي رسالة حب إلى لبنان وتغزلت في بيروت بكلمات قالت فيها: "بيروت بعد غياب، شوق وغلا، عروس بتضلها حلوة مجملها وشوية تجاعيد بتزيدها حلا.. ست العرايس حتى لو عيونها بالحزن مكحلا، قومي ارقصي وتغنجي خلى الدنيا ترجع دنيا، رشي الفرح، رشي العطر.. مهرك غالي يا عروس مثلك ما جابت مرا"

تشارك الفنانة السورية سلاف فواخرجي في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "الكندوش"، من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أيمن زيدان، وكندا حنا، وفاتح سلمان، وصفاء سلطان، وشكران مرتجي.

وكان مسلسل "شارع شيكاغو" هو آخر مشاركات سلاف فواخرجي في الدراما التلفزيونية، والذي عرض مؤخرًا على إحدى القنوات المشفرة، من إخراج محمد عبد العزيز.

مسلسل شارع شيكاغو بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم عباس النوري وميهار خضور وجوان الخضر ووائل رمضان وأمل عرفة وشكران مرتجىى وفايز قزق وجمال قبش ونادين خوري وتيسير إدريس ونادين سلامة ونظلي الرواس ووسيم الرحبي وعلا سعيد وفاتح سليمان وحسام الشاه وهدى شعراوي وريم كفارنة ومهران نعمو ومصطفى المطصفى وسليمان رزق وغسان عزب وإيمان عبد العزيز.