"الموسيقيين" تصفع حمو بيكا وتمنح عمر كمال وحسن شاكوش هدية | تفاصيل

كشف الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، أحد أعضاء لجنة تحكيم اختبارات الموسيقيين، كواليس ما حدث اليوم فى الاختبارات ووضع كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وسبب منع حمو بيكا من دخول النقابة.

وقال "الشرنوبي" فى تصريحات لـ"دوت الخليج" إن هناك أصواتا جيدة تقدمت إلى اللجنة، وسعداء بها، متحدثا عن وضع حسن شاكوش وعمر كمال، لافتا إلى أن أصواتهما جيدة، معلنا موافقة اللجنة عليهما كمغنين.

وتابع أن قبولهما فى النقابة من عدمه ليس بأيدي اللجنة، ولكن هناك أمورا إدارية سيخضعان لها وسيكملان ورق النقابة، وهناك لجنة عليا ستقرر دخولهما من عدمه، لافتا إلى أن المستندات المطلوبة والشهادات الخاصة بالتعليم وغيره أوراق مهمة.

وعن سبب عدم دخول حمو بيكا إلى النقابة، قال إن هذا يرجع لوجود قضية مرفوعة من النقابة عليه وينظر فيها، لذلك لا يحق له التواجد فى النقابة، حتى انتهاء التحقيقات.

