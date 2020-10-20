في شوارع بيروت.. إليسا تشارك جمهورها فيديو جديدا وهي تقود الدراجة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ستورى إنستجرام.

خطفت إليسا الانظار بإطلالة جريئة في شوارع بيروت علي متن دراجة هوائية مرتدية هوت شورت باللون الاسود و"توب" باللون الاسود وعلقت "أروع شعور على الإطلاق! بيروتينج لبنان????????".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وحققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 8 ملايين و517 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو.