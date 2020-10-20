كارول سماحة توجه رسالة إلى متابعيها على إنستجرام .. شاهد

وجهت الفنانة

نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كارول سماحة رسالة إلى متابعيها من خلال فيديو

وعلقت كارول على الفيديو قائلة: " فن أن تكون مرة شجاعا ومرة حذرا هو فن النجاح ما رأيكم ؟ ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : جمااالك - رأيي من رأيك - القمر .

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

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وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة .