كارول سماحة توجه رسالة إلى متابعيها على إنستجرام .. شاهد

وعلقت كارول على الفيديو قائلة: " فن أن تكون مرة شجاعا ومرة حذرا هو فن النجاح ما رأيكم ؟ ".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : جمااالك - رأيي من رأيك - القمر .
"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.
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وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة .
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