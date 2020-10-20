ذكرى وفاة محمد فوزي.. كيف انتهى الخلاف مع شقيقته بعد منعها من دخول عالم الفن

تحل اليوم ذكرى وفاة الملحن والمطرب الكبير محمد فوزي، أحد رموز الفن المصري، وعلى الرغم من عمله بالفن إلا أنه رفض دخول شقيقته هدى سلطان إلى هذا العالم، بل وقاطعها أيضا.



وحكت هدى وقالت: "كان المعارض الأول لها لحلمي على مر أيام وليالي، وتابعت:"كان مانع فكرة دخولي الفن ككل"، ولكن سرعان ماذابت بينهم تلك الخلافات حينما علم أنها موهوبة بالفعل ولحن أفضل أغانيها منهم "لاموني" و"ضاربين الودع" وأنتج لي أفلام".



يذكر أن صالون الأوبرا الثقافى يبدأ موسمه الجديد بأمسية تقام فى السابعة مساء الأربعاء 21 أكتوبر على المسرح الصغير يحيى خلالها ذكرى رحيل الفنان محمد فوزى وتستضيف كل من الكاتب الصحفي خليل زيدان، الناقد السينمائي اشرف غريب ، الموسيقار نبيل قطيط ويديرها الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرات موسيقية وغنائية لكل من الموسيقار هاني نديم ، عازف الجيتار محمد أباظة، العازف علي عبد الغني السيد ويصاحبها مجموعة من الأصوات الشابة الواعدة.



المعروف ان الفنان محمد فوزى أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين الفنيين المصريين في القرن العشرين، ولد فى28 أغسطس عام 1918، اتجه إلى الموسيقى والغناء منذ كان طالبًا بمدرسة طنطا الابتدائية.