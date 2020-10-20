شبكة المصنعة الثقافية تقيم ندوة حوارية افتراضية حول الترجمة

بعنوان “من بيت الحكمة إلى الذكاء الاصطناعي ترحال الثقافات وتقريب الشعوب”

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

نظمت شبكة المصنعة الثقافية ندوة حوارية افتراضية حول الترجمة بعنوان “من بيت الحكمة إلى الذكاء الاصطناعي ترحال الثقافات وتقريب الشعوب” والتي جاءت ضمن الاحتفال العالمي بيوم الترجمة. وقد شارك في الندوة الحوارية نخبة من المتخصصين والباحثين في الترجمة على مستوى الوطن العربي ومن المهتمين بالنقل والترجمة من لغات عدة كالإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية والرومانية والصينية، ممن أثروا المشهد الثقافي والعلمي العربي والعالمي بنتاج كبير في الترجمة وعلوم إنسانية واجتماعية أخرى، وهم يحيى الشيخ أستاذ الأدب العربي والفرنسي والترجمة في عدة جامعات فرنسية، وجيورجي جريجوري مستشرق وأستاذ الترجمة والأدب العربي بجامعة بوخارست برومانيا، وهيثم الناهي المدير العام للمنظمة العربية للترجمة، ومي عاشور متخصصة في الترجمة من اللغتين الصينية والتركية، والدكتور عيسى حمادي أستاذ الأدب العربي والفارسي والترجمة، وشارك من السلطنة حمد الغيثي الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب فرع الترجمة، والمترجمة عهود المخينية.

أدارت الجلسة الحوارية الدكتورة سماح حمدي أستاذة الحضارة والأدب العربي والترجمة بالمعهد العالي للغات بجامعة قرطاج بتونس. وأقيمت الندوة في جلستين، حيث شارك في الجلسة الأولى كل من حمد الغيثي وعهود المخينية وهيثم الناهي وجيورجي جريجوري وناقشت الجلسة المحاور التالية: أهمية الترجمة ودورها الحضاري في تفاعل الثقافات وتقريب الشعوب، واقع وآفاق الترجمة في عمان، الترجمة العملية والترجمة الفكرية، الاسستشراق والترجمة، الترجمة والعلاقات الثقافية العربية الرومانية، وواقع الترجمة في الوطن العربي “تجربة المنظمة العربية للترجمة الواقع والآفاق المستقبلية”. بينما تناولت الجلسة الثانية محاور أخرى وهي: واقع الترجمة بين العربية والفارسية، تأثير العلاقات السياسية على الترجمة بين الفارسية والعربية، دور الترجمة في حوار الحضارات، الترجمة جسر التواصل بين الشعوب، دور النشر الفرنسية ودورها في التعريف بالثقافة العربية عبر الترجمة، الترجمة من اللغات الغربية تثاقف أم هيمنة، العلاقات الثقافية العربية الصينية من خلال الترجمة، والتفاعل الثقافي بين اللغتين العربية خلال القرون الماضية. وشارك في الجلسة الثانية الدكتور عيسى حمادي، ويحيى الشيخ، ومي عاشور. وبثت الندوة على منصات التواصل بالإضافة إلى حسابات شبكة المصنعة الثقافية في تويتر وفيس بوك ويوتيوب وتحرص شبكة المصنعة الثقافية على نشر المعرفة وبناء جيل يعي قيمة الثقافة، إسهاما منها في تعزيز الحركة العلمية والثقافية في المشهد الثقافي العماني، حيث جاءت الندوة امتدادا لسلسلة من الندوات والفعاليات الثقافية التي أقامتها الشبكة، والتي ستتبعها بفعاليات أخرى في المستقبل.