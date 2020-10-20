أميمة العبرية: شغف الضوء دفعني إلى عالم الصورة

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

الشغف الضوئي والإحساس الفني دفع بالمصورة أميمة بنت يحيى العبرية للولوج إلى عالم التصوير الضوئي واقتنصت العديد من الصور المتوشحة بالغموض لدى المتابع العادي، ويوجد لديها صور أخرى رغم بساطتها لكنها تتضمن محتوى فنيا يبحر من خلاله المتلقي ويرى بشاشة ذائقته مشاهد مختلفة ويرسم سيناريوهات متعددة، وهذا طبيعي بحكم اختلاف ذائقة الناس المتذوقة العاشقة للصورة ولعوالم التصوير الضوئي بشكل عام.

أميمة العبرية خريجة جماعة التصوير الضوئي بجامعة السلطان قابوس وعضو في فريق الرستاق للتصوير، وشاركت في العديد من المعارض والملتقيات ومنها ملتقى (لمة) في العام المنصرم وحققت مجموعة من المراكز المتقدمة كالمركز الثالث في مسابقة لحظات رمضانية عام 2018م والتي نظمها فريق الرستاق للتصوير الضوئي.

وحول مسيرتها الفنية تقول أميمة العبرية : من منا لا يعشق الضوء والنور وشعاع الشمس، الشمس هي بالنسبة لي لوحات جمالية أتأملها كل صباح من نافذتي الحالمة التي من خلالها أمد بصري إلى زوايا الكون التي دفعتني لعشق العدسة، وبحكم أنها الوسيلة التي تساعدني لتوثيق الجمال بكافة أنواعه وأشكاله، من هنا تكمن حكايتي الضوئية التي انطلقت منها إلى أن أحترف مهنة التصوير، وأن أسخر وقتي لاقتناص صور مختلفة ترضي غروري الفني وتدرجت حتى أصبحت ملمة بكل ما يخص أساسيات التصوير وتقنية العدسة، وقمت بالمشاركة في العديد من حلقات العمل التي اكتسبت منها الكثير من المعرفة واكتشفت العديد من أسرار الضوء التي صقلت موهبتي وطورت تجربتي بهذا المجال، وأيضا استشرت من هم سبقوني بالتجربة، وحاولت أن أصبح مصورة مختلفة وأن أقدم ما هو جديد، فقمت بالتركيز على تصوير المنتجات التي يحتاجها الانسان في حياته اليومية، وتوجد لي أيضا بعض الأعمال التي تحتاج وقفة من المتلقي المتابع المحب والشغوف للتصوير الضوئي.

وأضافت (العبرية): الحمدلله نحن في بلد يقدر الموهبة ويصقلها بتوفير العوامل المساعدة لنجاحها ومنها الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية العمانية للتصوير الضوئي وأيضا الفرق الضوئية في الولايات التي تساهم وتساعد لرفع المستويات الضوئية للمواهب، وأهم عنصر مساعد للنجاح من وجهة نظري هو الفنان نفسه الذي يسخر وقته ويجتهد ويبحث ويثابر والبعض منهم يسافر لكسب معلومات تخدم مسيرته الفنية ويصبح فنانا يشار له بالبنان سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي، فالمصور العماني كسب الرهان وحقق العديد من الإنجازات التي نتفاخر بها أمام المجتمعات والشعوب.