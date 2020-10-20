معز مسعود يعلن تفاصيل فيلمه القادم.. قصة إنسانية مؤثرة

نشر الباحث معز مسعود على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة من كواليس فيلمه الجديد "أميرة"، وبجانب مسعود جمعت الصورة المنتج محمد حفظي.
وعلق معز مسعود علي الصور قائلًا "فيلم "أميرة" قصة إنسانية مؤثرة وهامة مع شركاء النجاح وأصدقائي الأعزاء محمد حفظي ومحمد دياب.. سعيد بالترقب العالمي لفيلمنا القادم وبدخوله المراحل الأخيرة من المونتاج"
فيلم "أميرة" من تأليف وإخراج محمد دياب ومن إنتاج شركة “فيلم كلينك” وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية بالاشتراك مع شركة “الاستوديو” الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، كما يشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد.
يذكر أن معز مسعود ومحمد حفظي تعاونا سابقا في عدة أعمال أهمها فيلم “اشتباك” الذي افتتح قسم "نظرة ما" في مهرجان "كان" السينمائي ومسلسل "السهام المارقة" الذي عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.
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