وعلقت لطيفة على الصور قائلة " في قلب كل شتاء ربيع نابض.. ووراء كل ليل فجر باسم#تفائلوا_بالخير_تجدوه ".
كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.
وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس".
وروجت "لطيفة" للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويتر وكتبت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على يوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم .. بحبكم برشاا".
يذكر أن آخر أعمال لطيفة البوم "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتى، وإسلام صبرى، وحسام سعيد محمدى، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ إطلالة جديدة.. لطيفة لـ جمهورها: في قلب كل شتاء ربيع نابض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.