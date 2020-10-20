شاهد تقدم نجوم وصناع نمرة 2 فى مؤتمر صحفى افتراضي

قدمت منصة شاهد عبر البث الإفتراضي مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تفاصيل أحد انتاجتها الأصلية مسلسل "نمرة 2" والذي يعرض أواخر شهر اكتوبر الجارى. وقد حضر المؤتمر عدد من نجوم وصناع العمل، بالإضافة إلى مازن حايك المتحدث باسم مجموعة MBC.

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