السبت المقبل.. محمد سامي يصور أول مشاهد فيلم "العميل صفر"

حدد المخرج محمد سامى يوم السبت المقبل الموافق 24 أكتوبر، موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته النجمان أكرم حسنى ونيللى كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.
فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبو شنب" للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيرًا.
فى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نيرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.
عُرض لمحمد سامي مسلسل البرنس في موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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