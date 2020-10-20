ماكياج جذاب .. هنا شيحة تستعرض جمالها داخل سيارتها

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا شيحة داخل سيارتها بإطلالة جذابة ترتدى سترة باللون الأسود وتيشيرت باللون الابيض، واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها الأسود للخلف.



ولم تتكلف هنا شيحة بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد باللون الذهبي مع قرط لإكمال ظهورها الجذاب.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.