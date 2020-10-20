أعربت النجمة صبا مبارك عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها التلفزيونية "نمرة 2" عبر منصة شاهد VIP، مشيرة إلى أنها تحاول خدمة المشاهد العربي عن طريق عدد من الأعمال الأصلية المميزة. وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بشكل افتراضي لنجوم وصناع العمل: سعيدة للغاية بتكرار الوقوف أمام النجم عمرو يوسف بعد أكثر من تجربة ناجحة، أخرها مسلسل "طايع" مع المخرج عمرو سلامة.

وكشف المتحدث باسم مجموعة MBC مازن حايك عن عدد مستخدمي منصة شاهد VIP، مشيرا إلى أنها حققت نموا مضطربا خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد وقال أن عدد مشتركي المنصة قاب على المليون ونصف المليون مشترك الأن، مقارنة بحوالى 100 ألف فى شهر يناير الماضي. وتابع مازن حايك أن عدد المشتركين لا يعبر عن عدد المشاهدين الذين يصلون إلى ضعف الرقم على أقل تقدير، حيث أن العائلة عادة ما تشاهد المحتوى عبر حساب واحد. وأيضا: المنصة تتيح لمتابعيها مشاهدة أحدث اعمالها بعنوان "نمرة 2" والذي يضم 8 مخرجين مختلفين وهم "طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجورى، وهانى خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار"، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط بكاتب مختلف. ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم "مريم نعوم ووائل حمدى وسما عبد الخالق وسارة طيبة". العمل يضم نجوم مصر والوطن العربي، ومنهم منى زكى، أسر ياسين، عمرو يوسف، صبا مبارك، أروى جودة، ماجد الكدوانى، شيرين رضا، عادل كرم، وغيرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبا مبارك: سعيدة بتكرار العمل مع عمر ويوسف في نمرة 2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.