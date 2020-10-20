مازن حايك يكشف عدد مشتركي منصة شاهد VIP

كشف المتحدث باسم مجموعة MBC مازن حايك عن عدد مستخدمي منصة شاهد VIP، مشيرا إلى أنها حققت نموا مضطربا خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد

وقال خلال مؤتمرا صحافيا افتراضيا لتقدين نجوم وصناع مسلسل نمرة 2، أن عدد مشتركي المنصة قارب على المليون ونصف المليون مشترك الأن، مقارنة بحوالى 100 ألف فى شهر يناير الماضي.

وتابع مازن حايك أن عدد المشتركين لا يعبر عن عدد المشاهدين الذين يصلون إلى ضعف الرقم على أقل تقدير، حيث أن العائلة عادة ما تشاهد المحتوى عبر حساب واحد.

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