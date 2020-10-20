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مازن حايك يكشف عدد مشتركي منصة شاهد VIP

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كشف المتحدث باسم مجموعة MBC  مازن حايك عن عدد مستخدمي منصة شاهد VIP، مشيرا إلى أنها حققت نموا مضطربا خلال الأشهر الماضية بسبب .

وقال خلال مؤتمرا صحافيا افتراضيا لتقدين نجوم وصناع مسلسل نمرة 2، أن عدد مشتركي المنصة قارب على المليون ونصف المليون مشترك الأن، مقارنة بحوالى 100 ألف فى شهر يناير الماضي.

وتابع مازن حايك أن عدد المشتركين لا يعبر عن عدد المشاهدين الذين يصلون إلى ضعف الرقم على أقل تقدير، حيث أن العائلة عادة ما تشاهد المحتوى عبر حساب واحد.

وأيضا:

المنصة تتيح لمتابعيها مشاهدة أحدث اعمالها بعنوان "نمرة 2" والذي يضم 8 مخرجين مختلفين وهم "طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجورى، وهانى خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار"، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط بكاتب مختلف.

ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم "مريم نعوم ووائل حمدى وسما عبد الخالق وسارة طيبة".

العمل يضم نجوم مصر والوطن العربي، ومنهم منى زكى، أسر ياسين، عمرو يوسف، صبا مبارك، أروى جودة، ماجد الكدوانى، شيرين رضا، عادل كرم، وغيرهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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