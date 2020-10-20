مازن حايك يكشف عدد مشتركي منصة شاهد VIP

وقال خلال مؤتمرا صحافيا افتراضيا لتقدين نجوم وصناع مسلسل نمرة 2، أن عدد مشتركي المنصة قارب على المليون ونصف المليون مشترك الأن، مقارنة بحوالى 100 ألف فى شهر يناير الماضي.
وتابع مازن حايك أن عدد المشتركين لا يعبر عن عدد المشاهدين الذين يصلون إلى ضعف الرقم على أقل تقدير، حيث أن العائلة عادة ما تشاهد المحتوى عبر حساب واحد.
وأيضا:
ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم "مريم نعوم ووائل حمدى وسما عبد الخالق وسارة طيبة".
العمل يضم نجوم مصر والوطن العربي، ومنهم منى زكى، أسر ياسين، عمرو يوسف، صبا مبارك، أروى جودة، ماجد الكدوانى، شيرين رضا، عادل كرم، وغيرهم.
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