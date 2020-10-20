أثار العملية الجراحية التي خضعت لها إليسا في يدها تظهر عليها.. شاهد

مازالت النجة اللبنانية إليسا تعاني من تورم فى يدها نتيجة العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وهى تركب دراجه، وظهرت ويدها مربوطه من أثار العملية.



وكانت الفنانة اللبنانية إليسا أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، عودتها إلى منزلها فى لبنان، بعد إجراء عملية جراحية فى العاصمة البلجيكية بروكسيل.



وكتبت إليسا تغريدة بالإنجليزية لها عبر تويتر، قالت فيها: «أنا عدت إلى منزلي الحلو .. افتقدتك»، ليتفاعل معها جمهورها بالتهاني بعد التغلب على الوعكة الصحية التي مرت بها.



كانت إليسا قد سافرت إلى بروكسل منذ أيام لإجراء عملية جراحية إثر إصابتها بتورم في يدها اليمنى نتيجة احتباس المياه بسبب إزالة الغدد الليمفاوية خلال خضوعها لعلاج قاس بسبب إصابتها بسرطان الثدي الذي أعلنت عن تعافيها منه في كليبها "إلى كل اللي بيحبوني".