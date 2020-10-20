غدا.. صالون الأوبرا الثقافي يحيي ذكرى رحيل محمد فوزي

يبدأ صالون الأوبرا الثقافى موسمه الجديد بأمسية غدا تقام فى السابعة مساء على المسرح الصغير يحيى خلالها ذكرى رحيل الفنان محمد فوزى.

ويستضيف كل من الكاتب خليل زيدان، الناقد السينمائي اشرف غريب ، الموسيقار نبيل قطيط ويديرها الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرات موسيقية وغنائية لكل من الموسيقار هاني نديم ، عازف الجيتار محمد أباظة، العازف علي عبد الغني السيد ويصاحبها مجموعة من الأصوات الشابة الواعدة.



المعروف أن الفنان محمد فوزى أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين الفنيين المصريين في القرن العشرين، ولد فى 28 أغسطس عام 1918، اتجه إلى الموسيقى والغناء منذ كان طالبًا بمدرسة طنطا الابتدائية.



تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد صديق والده وكان يصحبه للغناء في الموالد والليالي والأفراح ، التحق بعد حصوله على الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة ، عمل في فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح ، تقدم وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن فتم رفضه كمطرب واعتمد كملحن.



وقرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه وخلال ثلاث سنوات استطاع فوزي التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات ، وفى عام 1958 أسّس فوزي اول شركة مصرية لإنتاج الأسطوانات " مصرفون" والتي أنتجت أسطوانات لكبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ، توفى فى20 أكتوبر عام 1966م تاركا رصيدًا فنيًا يصل الى اكثر من 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيا.