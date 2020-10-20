هاجر سعد الدين: الشاب الساخر من إذاعة القرآن ومني اعتذر لي

ردت المذيعة هاجر سعد الدين ، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق على سخرية شاب من صوتها فى احد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.



وقالت في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن الأمر أخذ أكبر من حجمه، وأنها كانت تتمنى أن ينتقدها الشاب بشكل بناء دون تهكم، ولفتت إلى أنها فوجئت بأن هناك شخص يتصل بها واعتذر لها وأخبرها أنه صاحب الفيديو.



وكانت قد أخرجت دار الإفتاء بيانا ردا فيه على الشاب عبر حسابها على فيسبوك وجاء فيه :"أنه لم تقتصر رسالة إذاعة القرآن الكريم على نشر تلاوة القرآن الكريم، بل بثت كذلك وبشكل متواصل برامجَ التفسير والفقه والفتاوى والأخلاق وكل ما يهم المسلم في دينه وسلوكه وأخلاقه.



وتابعوا:" فإذاعة القرآن الكريم بمثابة مدرسة تربوية متكاملة داخل كل بيت ومحل عمل ووسيلة انتقال ومواصلات، حتى كونت رصيدًا من الثقة والحب في قلب كل مسلم لا ينكره أحد، وارتبطت جماهير الأمة الإسلامية الغفيرة بعلماء المنهج الوسطي في كل بلد عن طريق إذاعة القرآن الكريم.