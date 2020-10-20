من داخل الجيم.. ماجد المصري يشارك جمهوره بصورة جديدة

شارك الفنان ماجد المصرى جمهورة بصورة له من داخل الجيم وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

هتكسر الدنيا يانجم - مشاء الله عليك - يا بطل

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وأعرب الفنان ماجد المصري، عن سعادته بالنجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل "الوجه الآخر".

وأضاف ماجد المصري، في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصة في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.