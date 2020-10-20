فيديو تصريحات ميرنا نور الدين مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".. حيث حلت الفنانة المصرية الشابة ميرنا نور الدين، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يُعرض عبر شاشة cbc، حيث حققت الحلقة التي عرضت مساء أمس، الإثنين، رد فعل إيجابي لدى جمهور الفنانة الشابة، وتصدر اسمها منصات البحث.

بداية ميرنا نور الدين في عالم التمثيل

ميرنا نور الدين تحدثت عن بدايتها، وأكدت أنها في مرحلة المراهقة لم تكن تفكر في دخول مجال التمثيل، وحرصت على السفر إلى أمريكا من أجل الدراسة، وبالفعل أنهت دراسة الثانوية هناك، وعادت إلى مصر لاستكمال الدراسة الجامعية والتحقت بكلية الآداب، قسم الإنجليزي.

ولفتت ميرنا نور الدين إلى أنها بدأت في تلك الفترة تفكر في دخول مجال التمثيل وأخذ الورش التمثيلية الخاصة، حتى تستطيع إثقال موهبتها، ثم أنهت دراستها الجامعية وبدأت مشوارها الفني عن طريق أداء أحد الأدوار الصغيرة في مسلسل "تحت السيطرة" للفنانة نيللي كريم، وذلك بمساعدة صديق لها رشحها لأداء هذا الدور.

"فوق السحاب" نقطة تحول في مشوار ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين بعد تجربتها في "تحت السيطرة"، شاركت في عدة أعمال أخرى، ومن بينها مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة، حيث قدمت شخصية "سمكة"، وأوضحت أن تلك الشخصية بمثابة شهادة ميلاد لها في عالم التمثيل، وأضافت: "دور سمكة من أصعب الأدوار لأنه دور شعبي ومختلف عني"، ولفتت إلى أنها تعبت كثيرًا في التحضير لتلك الشخصية وتعتبرها من أقرب الأدوار لقلبها.

ميرنا نور الدين تفاجئ إسعاد يونس

وخلال الحلقة فاجئت ميرنا نور الدين، الفنانة إسعاد يونس، بإهدائها بعض أصناف الطعام، من صنع والدتها، حيث قررت إسعاد تناول الطعام أمامها، وعبرت عن إعجابها بطبخ والدتها، ووعدتها بأن تستضيفها مرة أخرى في إحدى حلقاتها المخصصة لتناول الطعام.

الجدير بالذكر أن أبرز أعمال ميرنا نور الدين هو مشاركتها في مسلسلات: "عائلة الحاج نعمان" و"سقوط حر" و"الحصان الأسود" و"سك على إخواتك" و"نصيبي وقسمتك" و"هوجان" و"حكايات بنات" و"طلقة حظ" و"بخط الإيد".