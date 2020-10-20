نقابة الفنانين العراقيين تعلق على حادث انتحار زوجة المطرب جلال الزين

جلال الزين الفنان العراقي صبح محل اهتمام الجمهور اليوم الثلاثاء، بعد انتشار أنباء عن انتحار زوجته نور كاظم، في صباح اليوم، داخل منزلها بالعاصمة بغداد.

تفاصيل انتحار زوجة المطرب جلال الزين

ونقلت العديد من وسائل الإعلام العراقية، أن الحادث قد وقع في السابعة من صباح اليوم، حيث قامت نور كاظم البالغة من العمر 25 عامًا، بالانتحار، عن طريق إطلاق النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف.

أول تعليق من نقيب الفنانين العراقيين على أنباء انتحار زوجة جلال الزين

وبالرغم من صمت زوجها الفنان العراقي المعروف، جلال الزين وعدم التعليق على الحادث حتى الآن، إلا أن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي علق على الأمر من خلال تصريحاته لقناة الشرقية العراقية، وأكد أنباء انتحار زوجة جلال الزين خلال تواجدها في منزلها بمنطقة المنصور، دون أن يكشف مزيد من التفاصيل.

وصدم الخبر عدد كبير من متابعي الفنان الشاب، الذين تساءلوا عن سبب انتحار زوجته، كما تردد أن العلاقة بين الثنائي لم تكن مستقرة في الفترة الأخيرة، بسبب طلبها منه أن يكتفي بإحياء حفلات الزفاف فقط، ويترك عمله بالغناء في أماكن السهر المختلفة.

فيديو مسرب من مكان حادث انتحار زوجة جلال الزين؟

وتزامنًا مع التحقيقات في الحادث، تسرب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم متداولوه أنه من داخل منزل جلال الزين ونور كاظم، بعد الحادث، حيث ظهرت آثار الدماء على الأرض، بالإضافة إلى ثقب على الحائط بسبب طلقة الرصاص.

يذكر أن جلال الزين مطرب عراقي من مواليد 1989، ومن أشهر أغانيه "يا محمد" و"إحنا نعارك ملك الموت" و"زلمة بيه الخير" و"صارو عراكة" و"أوكف للضلع" و"هيبة" و"ما أبقالك"، و"قلبي تعب" وغيرها.

أما آخر أغاني جلال الزين التي طرحها قبل 4 أشهر، كانت أغنية ما ابقالك، وهي من كلمات قصي عيسى وألحان نصرت البدر وتوزيع غصين، وماسترينغ علي عاطف.