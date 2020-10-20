شاهد .. ريا أبي راشد بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :الملكة - ماشاء الله - الله يحميكى. اقرا ايضا :

بإطلالة كاجوال .. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا. يُذكر أن الجمهور ردد أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد الى تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها.

نشرت الإعلامية ريا أبى راشد عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

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