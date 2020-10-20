شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

ظهرت ريهام عبد الغفور فى الصورة بإطلالة بسيطة داخل غرفة نومها، بصحبها كلبها وعلقت "هذا الحب غير المشروط النوم الضيق للجميع .. عيسى غدا سيكون يوما أفضل" نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، وضعت ريهام بعض لمسات المكياج البسيطة وغير المبالغ فيها، كما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها.

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع كلبها.. ريهام عبد الغفور تشارك جمهورها لحظات من منزلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.