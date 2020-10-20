سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن .. فيديو

ونشر الفنان شريف باهر، مجموعة من الصور من حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلق على الصور قائلًا: "فرح بنت الفنان سليمان عيد ".

وكان من بين الحضور كل من الفنان حسام داغر، والفنان طاهر أبو ليلة، والفنان أحمد صبري وعدد آخر من النجوم.



وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.



وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.

