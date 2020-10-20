الفنان محمد قحطان يعتزم خوض تجربة درامية جديدة خارج اليمن

كشف مصدر مقرب من إدارة أعمال الفنان اليمني محمد قحطان، عن اعتزامه خوض تجربة جديدة في العمل الدرامي على المستوى العربي، استعدادًا لعرضه في شهر رمضان القادم.

وقال المصدر، إن العمل الفني الذي يعتزم "قحطان" خوضه سيكون في خارج اليمن ما بين جمهورية مصر العربية وعدد من الدول الأخرى، مع نخبة كبيرة من فناني مصر واليمن، لتقديم عمل درامي هو الأول من نوعه على مستوى الدراما اليمنية.

ويعيش محمد قحطان؛ حاليًا فترة فنية مزدهرة حيث تعاقد على العديد من الأعمال سواءً في المسرح أو التلفزيون وبرامج تلفزيونية.

ومن المرجح أن يكون للفنان اليمني النجم محمد قحطان عمليين دراميين لهذا العام.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم محمد قحطان هو مشاركة البطولة مع النجم صلاح الوافي في مسلسل "غربة البن الجزء الثاني" وكذلك بطولة مسلسل "دار مادار"، والذي عرضا في شهر رمضان الماضي واللذان حققا نسب مشاهدة عالية.