عمرو يوسف: مسلسل نمرة 2 تجربة فريدة والمشاهد العربي المستفيد

أكد النجم عمرو يوسف أنه فخور بكونه يشارك المخرج طارق العريان أولى تجاربه فى دراما المسلسلات، مشيرا إلى أن تعاونهما فى فيلم ولاد رزق كان له أثر كبير فى ايجاد تفاهم مستمر.

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