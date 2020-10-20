شريهان تعلن وفاة زوجة شقيقها الموسيقار عمر خورشيد

أعلنت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على تويتر وفاة دينا خورشيد زوجة أخيها الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، وكتبت:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد، دينا خورشيد".
وكانت شريهان، نعت الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية،، بعد صراع مع المرض.
ونشرت شريهان، تغريدة للفنان الراحل علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وعلقت شريهان قائلة: "خبر يوجع القلب #المنتصر_بالله في #ذمة_الله ..إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب و ذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك الى شارع محمد علي .. لن انساها ولن أنساه أبدًا.
في سلام الله يا #منتصر_بالله".
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