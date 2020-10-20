تامر محسن: لهذا تحمست لإخراج مسلسل نمرة 2

أكد المخرج تامر محسن فخره بتواجده ضمن كتيبة كبيرة من صناع المحتوى لتقديم حلقات مسلسل نمرة 2، مشيرا إلى أنها تجربة واعدة وتستحق الدعم.

وأكد محسن خلال تواجده بالمؤتمر الصحفى الخاص بالعمل، والذي أقيم بشكل افتراضي وحضره عدد من الصحفيين وصناع العمل: أنه سوف يحرص على مشاهدة حلقات زملائه سواء فى مصر أو خارجها، مشيدا بتجربة منصة شاهد فى البعد عن القوالب المعروفة التى تقدم فى 30 حلقة.