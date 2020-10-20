تامر محسن: لهذا تحمست لإخراج مسلسل نمرة 2

وأكد محسن خلال تواجده بالمؤتمر الصحفى الخاص بالعمل، والذي أقيم بشكل افتراضي وحضره عدد من الصحفيين وصناع العمل: أنه سوف يحرص على مشاهدة حلقات زملائه سواء فى مصر أو خارجها، مشيدا بتجربة منصة شاهد فى البعد عن القوالب المعروفة التى تقدم فى 30 حلقة.
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