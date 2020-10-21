الريماس للإنتاج الفني تبدأ تصوير فيلم «البابا» نوفمبر المقبل

انتهت شركة الريماس للإنتاج الفني من كافة الإجراءات التحضيرية الخاصة بفيلم "البابا" الذي يتناول السيرة الذاتية للبابا شنودة الثالث، ومنها تجهيز الملابس الخاصة لشخصيات العمل، وبناء الديكورات الملائمة، بالإضافة إلى الحصول على كافة الموافقات والتصاريح الخاصة بالتصوير من الجهات المعنية.
كما كشفت الشركة عن الافيش المبدئي للفيلم الذي نشره المنتج إبراهيم إسحق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعلنت الشركة في بيان صحفي أصدرته اليوم أنه من المتوقع أن تبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد أن تم الانتهاء من تجهيز كافة المتطلبات من ملابس وديكور واختيار مواقع تصوير.
وأضافت الشركة في بيانها أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، وأن بطل الفيلم الذي يجسد شخصية البابا شنودة الثالث سوف يكون بمثابة مفاجاة كبيرة.
فيلم "البابا" سيناريو وحوار وإخراج البير مكرم وإشراف عام عبدالله منصور وبروديسور فدوى رفيق ومنتج فني نبيل صبحي، والفيلم من إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني "إبراهيم إسحق"، وهي إحدى شركات إسحق جروب.
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