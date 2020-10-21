نجوى كرم تكسر عزلة كورونا بحفل غنائي ضخم في دبي

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإمارات، وتطل فيها من على مسرح حبتور جراند في دبي، مساء الخميس - 5 نوفمبر المقبل.

وتفاجئ نجوى جمهورها الإماراتي والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الرسمية بعد غياب عدة شهور؛ بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي ومنع إقامة الحفلات وأدى لإلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية والسينمائية حول العالم.

وعبرت نجوى عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات الحية، كما نفت جميع الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا، وأصرت أن تطمئن محبيها على صحتها وسعادتها الغامرة لمقابلتهم من جديد عبر حفل لايف في الهواء الطلق تنظمه شركة "مومنت إيفنت".

ومن ناحية أخرى، تشارك نجوى حاليًا كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس سينيور"، برفقة الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني ملحم زين.