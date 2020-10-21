يوافق اليوم الأربعاء، 21 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن الأسمر، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية، والذي رحل بسبب أزمة قلبية حادة، وأطلق عليه مجموعه من الألقاب أبرزها " أمير الأغنية الشعبية"، "ابن النيل" و ترك "حسن" باقة من أغانيه لتظل في أذهان الجمهور أبرزها أغنية "كتاب حياتي يا عين" من خلال هذا التقرير تعرف على سر غضبه من ابنه.

ولد حسن الأسمر عام 1959 في محافظة "قنا" وبدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات واستطاع أن يكون من أهم المطربين الشعبيين في الشارع المصري لصوته الجميل، و برع حسن الأسمر في أغاني "المواويل" و شارك في العديد من الأفلام و المسرحيات أبرزها فيلم "بوابة إبليس" تم عرضه في عام 1993 و مسرحية "حمري جمبري". وقال هاني الأسمر، ابن الفنان الراحل حسن الأسمر، في لقاء تلفزيوني له: "إن والده رفض تمامًا أن يدخله مجال الفن ولكنه أصر علي ذلك وكان يحفظ أغاني أبيه سرًا حتي فاجأ أبيه يوم عيد ميلاده وغنى أمام أبيه وأصدقائه اغنية "كتاب حياتي" وأعجب به الجميع". يُذكر أن حسن الأسمر توفي في عام 2011 في مستشفى "كليوباترا" بمصر الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض حسن الأسمر دخول نجله مجال الغناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.