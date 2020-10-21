يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان حسن الأسمر، والذي ولد في 21 أكتوبر عام 1959، ورحل عام 2011 عن عمر يناهز 51 عاما.
حسن الأسمر ولد في العباسية ولكن أصوله من الصعيد وقد تميز في تقديم اللون الشعبي وقد منحه الكثير لقب مطرب العمال حيث كانت أغانيه قريبة من طبقة العمال المصرية.
تميز الأسمر في تقديم المواويل وأشهرها أغنية "كتاب حياتي يا عين" كما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها ليلة ساخنة وامرأة و5 رجال ومن أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها مسلسل أرابيسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن الأسمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.