في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن الأسمر

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان حسن الأسمر، والذي ولد في 21 أكتوبر عام 1959، ورحل عام 2011 عن عمر يناهز 51 عاما.

حسن الأسمر ولد في العباسية ولكن أصوله من الصعيد وقد تميز في تقديم اللون الشعبي وقد منحه الكثير لقب مطرب العمال حيث كانت أغانيه قريبة من طبقة العمال المصرية.

تميز الأسمر في تقديم المواويل وأشهرها أغنية "كتاب حياتي يا عين" كما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها ليلة ساخنة وامرأة و5 رجال ومن أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها مسلسل أرابيسك.