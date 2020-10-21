شريهان تنعي أرملة أخيها الفنان الراحل عمر خورشيد

شريهان أعلنت اليوم خبر وفاة دينا خورشيد، أرملة أخيها الفنان الراحل عمر خورشيد، ونعتها برسالة مؤثرة على تويتر.

شريهان تعلن وفاة دينا خورشيد

ونشرت الفنانة شريهان خبر وفاة دينا خورشيد أرملة أخيها الفنان الراحل عمر خورشيد، ونعتها برسالة مؤثرة على تويتر وقالت في تغريدتها:" إنا لله وإنا إليه راجعون في حبيبة أمي وحبيبتي..زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد دينا خورشيد".

وشاركت شريهان الجمهور صورة نادرة للراحلة دينا خورشيد مع أخيها الراحل عمر خورشيد، وتلقت عشرات رسائل التعازي والمواساة من الجمهور وزملائها الفنانين، وذلك بعد تعبيرها عن حزنها الكبير لرحيل دينا خورشيد والتي تعتبر الزوجة قبل الأخيرة لأخيها الموسيقار الراحل بعد زواجه من مها أبو عوف قبل وفاته بأشهر قليلة.

وفاة أرملة الفنان الراحل عمر خورشيد

وتزوج عمر خورشيد من دينا خورشيد في عام 1977، بعدما تعرف عليها في مسقط رأسها بلبنان أثناء تصوير إحدى الأعمال الفنية، وعملت دينا خورشيد في تلك الفترة في إنتاج الأعمال السينمائية وقدمت أعمال من بطولتها منها فيلم بعنوان "الخزنجية" في التسعينيات بالإضافة إلى تجارب قليلة في الأغاني، ونجت دينا خورشيد من الحادث الذي أودى بحياة عمر خورشيد في عام 1981.

ويذكر أن عمر خورشيد تزوج في حياته أربع مرات أولها كانت من أمينة السبكي عام 1971، ثم تزوج في نفس العام من الممثلة ميرفت أمين، ولكن الزواج أيضًا لم يستمر طويلا وحدث الطلاق عام 1973، قبل أن يتزوج من دينا خورشيد عام 1977، واستمر زواجهما حتى وفاته، إلا أنه تزوج عليها الممثلة مها أبو عوف في بداية عام 1981 قبل شهور قليلة من وفاته.

وبدأ عمر خورشيد مسيرته الفنية كعازف جيتار وشارك لأول مرة بالجيتار في الفرق الموسيقية الكلاسيكية مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومن أبرز مقطوعاته في أغاني "فكروني" و "انت عمري" و "ليلة حب" و "أهواك" وغيرها، قبل أن يتجه إلى التأليف في الموسيقى التصويرية في الأفلام وكذلك الإنتاج والتمثيل، ومن أبرز أعماله في التمثيل فيلم "مدرسة المراهقين" و "العرافة" و "سيدتي الجميلة" وغيرها.