أول رد من بوسي على اتهامات رفضها مساعدة والدها:"مؤامرة ضدي وأنا المظلومة"

بوسي خرجت عن صمتها أخيراً وردت على الاتهامات التي وجهت لها في الفترة الأخيرة بتجاهلها والدها المريض، والذي كشف في تصريحات له بالفيديو عن معاناته مع المرض وكذلك شكي من مقاطعة ابنته بوسي له.

بوسي عن أزمة والدها: مررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبي معي

ونشرت بوسي بياناً دافعت به عن نفسها ضد الاتهامات التي واجهتها في الفترة الأخيرة برفض إرسال المساعدات المالية لوالدها، واتهمت البعض بمحاولة تشويه صورتها واغتيالها معنوياً من خلال استغلال والدها، ووصفت الأزمة بالظالمة والمؤسفة خاصة إنها لم تتوقف عن مساعدة والدها، على عكس ما قاله في تصريحاته الأخيرة، وتابعت:" أنا مش مصدقة اللي بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدي".

بوسي: لم أتوقف عن مساعدة أبي رغم الجفاء الذي رأيته منه

وكشفت بوسي في بيانها عن علاقة الجفاء بينها وبين والدها، والتي لم تمنعها من إرسال المساعدات إليه رغم ذلك، وقالت:"كل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغاً من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين، بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر الى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة، وأين كانوا الذين يريدون تشويه صورتي عندما كنت فى محنة وتركت أولادي بمفردهم ولم يجدوا من يحنو عليهم ويسأل عنهم فى وحدتهم".

وتابعت بوسي في بيانها:" قبل أن تحكموا على شخصي وتنالوا منى اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبى، ويعلم الله أنى لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع اخوتى، مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبى معي، لكنى حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفاء الذي رأيته منه".

أزمة جديدة للمطربة بوسي بسبب والدها

وواجهت بوسي أزمة جديدة بسبب والدها، وذلك بعد أيام من أول ظهور لها في القاهرة بعد فترة من تواجدها بالخارج بسبب الأزمة القانونية بينها وبين طليقها، والتي هددتها بالحبس، وقال والدها في تصريحات تلفزيونية إنها كانت بالخارج هرباً من الأحكام القضائية، وكشف عن عدم تواصله معها منذ سنوات، وتحدث عن معاناته بسبب عدم مساعدة ابنته له في توفير العلاج، وهو ما تسبب في هجوم حاد على بوسي في الفترة الأخيرة، والتي كشفت في بيانها أيضاً عن استعدادها للعود بقوة للأعمال الفنية في الفترة المقبلة رغم الأزمات التي لم تنته بعد.