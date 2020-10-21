في ذكرى ميلاد فايدة كامل.. تعرف على صاحبة نشيد الوطن الأكبر

يوافق اليوم، 21 أكتوبر، ذكري ميلاد الفنانة الراحلة فايدة كامل صاحبة نشيد "الوطن الأكبر" .

بدأت فايدة كامل، الغناء وهي في الثامنة من عمرها، من خلال مدرستها "البهية البرهانية الابتدائية"، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها "سكة السلامة" وقدمت أغاني وطنية كثيرة من أبرزها أغنية "دع سمائي" التي غنتها بعد العدوان الثلاثي.

ولدت فايدة كامل عام 1932 والتحقت بمعهد الموسيقى العربية وهي في الـ11 من عمرها مع الفنانة نجاة الصغيرة، والتحقت أيضا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان زميلها الفنان عبد الحليم حافظ وأثناء مسيرتها الفنية التحقت بكلية "الحقوق" وحصلت علي ليسانس حقوق.

تركت فايدة كامل الغناء ودخلت مجلس النواب عام 1971 وتعد أقدم برلمانية فى العالم وكانت تهتم أولا وأخيرا بقضايا الوطن وساهمت بشكل كبير في مساعدة أبناء دائرتها وأدخلت الصرف الصحي ومشروع مياه الشرب وبناء 11 مدرسة.

تزوجت فايدة كامل من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل وشقيقة مطربة الأوبرا أميرة كامل.

رحلت الفنانة فايدة كامل في عام 2011 عن عمر يناهز 79 عاما.