بدرية طلبة مريضة.. الفنانة تطلب من متابعيها الدعاء لها

طالبت الفنان بدرية طلبة متابعيها بالدعاء لها بالشفاء؛ بسبب إصابتها بدور برد قوى.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها على إنستجرام "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال خالي من أي شبهات برد عادي من بتاع زمان الحمد لله.. تعبانة جدا".

ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت فى بطولة العمل، مع كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.