مدحت العدل: الزمالك أقوى فريق في القارة.. وهنبارك لبعض يوم 6 نوفمبر

وأضاف العدل: "لكني متابع لفريقي العظيم الزمالك، أقوى فريق في القارة، وإن شاء الله نبارك لبعض يوم 6 نوڤمبر.. حبي واحترامي".

وفي سياق آخر، سبق أن وقع اختيار لجنة مهرجان مونتريال للفيلم المستقبل في كندا، على الفيلم المصري "روح أليفة" ليكون ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، في الوقت الذي تم اختياره أيضا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن بالمملكة المتحدة.

وقال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست، إن خصوصية وصدق أحداث فيلم "روح أليفة" جعلتني أتوقع أن يتم استقباله بحفاوة بالمهرجانات الدولية وليس المحلية فقط، وبالفعل تم اختياره للمشاركة بمهرجان مونتريال في كندا ومهرجان الفيلم الأول في لندن.

وأشاد العدل، بكتابة الفيلم للسيناريست الشابة نسمة نور الدين، وهي أيضا بطلة الفيلم، قائلا "نسمة من طالباتي الموهوبات في قسم السيناريو، ويتجسد ذلك في أحداثه التي لا تتجاوز مدته 4 دقائق، وإبداع الأحداث أنها بلا حوار؛ مما جعل خروجها شديد الصدق وله خصوصية خاصة تميزه، لافتا أنه دائم الدعم لتلك المواهب الحقيقية ما جعله لا يتردد في المشاركة الصوتية بالفيلم، ودعم كتابته منذ اللحظة الأولى.