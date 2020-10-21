عاصي الحلاني: الفقير الحقيقي هو فقير الانتماء إلى الأرض والوطن

نشر الفنان عاصي الحلاني تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وكتب عاصي قائلا: "‏الفقير ليس بالضرورة من لا يملك المال، الفقير الحقيقي هو فقير الإنسانية وفقير الأخلاق وفقير القيم والفقير الحقيقي فقير الانتماء الى الأرض والوطن اه كم من فقير اصبح في اوطاننا ".

وتابع قائلا: "واه يا اوطاننا كم انت جميلة وكم انت رائعة وكم تحملتي وتعاني من تجار السياسة والمتاجرين بالأوطان..!".

يذكر أن شارك عاصي الحلاني بأغنية جديدة في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.