الجمهور يبحث عن نجلاء فتحي بسبب محمود ياسين

تصدرت الفنانة نجلاء فتحي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد تداول أخبار عن منع الفنانة شهيرة من حضورها عزاء الراحل محمود ياسين.

وتردّدت أخبار عن أن شهيرة نصحت نجلاء فتحي من عدم حضور عزاء الراحل محمود ياسين بسبب ضعف مناعتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما قدمت النجمة الكبيرة عزاءها في رفيق دربها من خلال مكالمة هاتفية لـ عمرو محمود ياسين.

ووجهت الفنانة شهيرة رسالة مؤثرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت: "حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياه وصعابها فانا الجزء الطاغي ولما تعبت في السنين الماضية كنت لك وكنت لك وكنت لك".

وأضافت :"وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب والحب والحب لقلب أنسان بدرجه رجل استثنائي في كل شيء في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب استثنائي في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير استثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيلة علي قلبه".

وتابعت: "وهي ثقافة الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامه وليس العكس وكان دايما لأقل شيء يقول آسف أقوله علي أيه ياحبيبي مش مستاهله وانالما اغلط أقوله انا آسفه يرد يقول العفو العفو ياحبيبي ايه الأدب ده ايه الأخلاق دي هقول إيه ولا إيه صلاه الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورنا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب روح وريحان".